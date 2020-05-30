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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано 23 204 случая COVID-19, за сутки - 393 новые

В Украине зафиксировано 23 204 случая COVID-19, за сутки - 393 новые


фото: Укрінформ
По состоянию на 9:00 субботы, 30 мая, в Украине зафиксировано 23 204 случаев заражения COVID-19, из них 696 - летальные, 9311 пациентов выздоровели

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 958 случаев;

Волынская область - 887 случаев;

Днепропетровская область - 933 случая;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 699 случаев;

Закарпатская область - 1171 случай;

Запорожская область - 440 случаев;

Ивано-Франковская область - 1379 случаев;

Кировоградская область - 506 случаев;

г. Киев - 2904 случая;

Киевская область - 1556 случаев;

Львовская область - 1619 случаев;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 288 случаев;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1680 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1160 случаев;

Харьковская область - 1025 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 432 случая;

Черновицкая область - 3306 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 159 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая 2020 в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.

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