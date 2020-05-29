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Espreso.tvОбществоВ Twitter отреагировали на указ Трампа о соцсетях

В Twitter отреагировали на указ Трампа о соцсетях

В соцсети Twitter назвали подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о социальных сетях реакционным и политизированным

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Twitter.

"Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Попытки в одностороннем порядке нарушить (раздел 230 закона о порядочности в СМИ, - ред.) угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете", - отметили в компании.

Конфликт президента США Дональда Трампа и социальной сети возник из-за того, что 26 мая Twitter впервые в истории обозначила сообщение президента Трампа как "недостоверное".

В ответ Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова". Президент также отметил, что хотел бы закрытия соцсети, если бы юристы нашли для этого законные основания.

Глава Белого дома также подписал специальный указ , благодаря которому социальные сети будет легче привлечь к ответственности в суде.

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