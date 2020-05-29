В Twitter отреагировали на указ Трампа о соцсетях
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Twitter.
"Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Попытки в одностороннем порядке нарушить (раздел 230 закона о порядочности в СМИ, - ред.) угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете", - отметили в компании.
Конфликт президента США Дональда Трампа и социальной сети возник из-за того, что 26 мая Twitter впервые в истории обозначила сообщение президента Трампа как "недостоверное".
В ответ Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова". Президент также отметил, что хотел бы закрытия соцсети, если бы юристы нашли для этого законные основания.
Глава Белого дома также подписал специальный указ , благодаря которому социальные сети будет легче привлечь к ответственности в суде.
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