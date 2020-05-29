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Espreso.tvОбществоTwitter скрыл пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе из-за "героизации насилия"

Twitter скрыл пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе из-за "героизации насилия"

Соцсеть Twitter скрыла пост президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе, указав, что он нарушает правила "героизации насилия"

Соответствующий пост опубликован на странице Трампа в Twitter.

"Я не могу стоять в стороне и наблюдать, как это происходит с большим американским городом Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или очень слабый левый радикальный мэр Джейкоб Фрей соберется и возьмет город под контроль, или я направлю туда Нацгвардию, и работа будет выполнена правильно ..." , - написал Трамп.

"Эти бандиты насилуют память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые трудности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо! ", - написал Трамп.

Под этим сообщением соцсеть Twitter опубликовала предупреждение: "Этот твит нарушает правила Twitter по героизации насилия. Однако Twitter решил не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять предмет общественного интереса".

Конфликт президента США Дональда Трампа и социальной сети возник из-за того, что 26 мая Twitter впервые в истории обозначил пост президента Трампа как "недостоверный".

В ответ Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова". Президент также отметил, что хотел бы закрытие соцсети, если бы юристы нашли для этого законные основания.

Глава Белого дома также подписал специальный указ , благодаря которому социальные сети будет легче привлечь к ответственности в суде.

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