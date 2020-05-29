Twitter скрыл пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе из-за "героизации насилия"

29 мая, 2020, 15:29

Соцсеть Twitter скрыла пост президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе, указав, что он нарушает правила "героизации насилия"

Соответствующий пост опубликован на странице Трампа в Twitter.

"Я не могу стоять в стороне и наблюдать, как это происходит с большим американским городом Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или очень слабый левый радикальный мэр Джейкоб Фрей соберется и возьмет город под контроль, или я направлю туда Нацгвардию, и работа будет выполнена правильно ..." , - написал Трамп.

"Эти бандиты насилуют память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые трудности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо! ", - написал Трамп.

Под этим сообщением соцсеть Twitter опубликовала предупреждение: "Этот твит нарушает правила Twitter по героизации насилия. Однако Twitter решил не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять предмет общественного интереса".

.... These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I will not let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Конфликт президента США Дональда Трампа и социальной сети возник из-за того, что 26 мая Twitter впервые в истории обозначил пост президента Трампа как "недостоверный".

В ответ Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова". Президент также отметил, что хотел бы закрытие соцсети, если бы юристы нашли для этого законные основания.

Глава Белого дома также подписал специальный указ , благодаря которому социальные сети будет легче привлечь к ответственности в суде.