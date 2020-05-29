Суд признал обыск Музея Гончара незаконным, - адвокат Игорь Головань

29 мая, 2020, 12:05

Силовой обыск Музея Гончара, который состоялся 26 мая 2020 г., был незаконным. Печерский суд 28 мая отказал следователям ГБР в ходатайстве о предоставлении разрешения на обыск

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань журналистам под стенами ГБР.

Он процитировал решение суда и заявил, что оно было вынесено 27 июня в 20:20, но ГБР до сих пор эту информацию не обнародует. Головань отметил, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

"Незаконный обыск, который был осуществлен работниками ГБР со взломом дверей, с избиением журналистов, с нарушением прав народных депутатов, с нарушением прав адвокатов, который состоялся 26 мая, как-то об этом обыск ГБР молчит. Ведь обыск был произведен без постановления суда, откровенно незаконно, Кодекс требует, что в тех исключительных случаях, когда следователь осуществляет обыск без судебного решения, он должен немедленно обратиться в суд с ходатайством о предоставлении такого разрешения на такой обыск и получить это решение постфактум", - пояснил адвокат Головань.

"Если суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства, то устанавливается факт незаконности обыска, и вся информация, полученная в соответствии с обыском, и доказательства признаются недопустимыми. Я уже не говорю о том, что подтверждается факт противоправных действий такого следователя, которого нужно привлекать к установленной законом ответственности", - отметил Игорь Головань.

"Эти "брех-шталмейстеры" из ГБР все время показывают какие-то "видосики", делают какие-то брифинги. У них целая пресс-служба, но они почему-то молчат. 27 мая 2020 г. Постановление именем Украины следственный судья Печерского районного суда Пидпалый, рассмотрев на заседании в суде ходатайство следователя ГБР Дощенко о проведении обыска, постановил отказать в удовлетворении ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления провозгласить 27 мая 2020 г. в 20.20. Так что с 20 часов 20 минут 27 мая они знают, что сделали противоправный незаконный обыск. И ГБР об этом молчит, как рыба", - отметил адвокат.

"Несмотря на то, что уже 27 мая было ясно, что обыск незаконный, следить продолжают за музеем за средства налогоплательщиков, здесь за счет налогоплательщиков сгоняют автомобили и целые подразделения, происходит использование мощностей созданного для борьбы с беззаконием органа исключительно для того, чтобы оправдывать сказанное на пресс-конференции главы государства. Печально", - резюмировал Игорь Головань.

28 мая следователь ГБР принес в музей Гончара решение об аресте картин семьи Порошенко.

Напомним, 26 мая спецназ ГБР начал штурм музея Ивана Гончара, где раньше пятый президент Петр Порошенко представил коллекцию картин

По словам нардепа "Европейской солидарности", силовики похитили таможенные декларации из музея.

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