Суд признал обыск Музея Гончара незаконным, - адвокат Игорь Головань
Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань журналистам под стенами ГБР.
Он процитировал решение суда и заявил, что оно было вынесено 27 июня в 20:20, но ГБР до сих пор эту информацию не обнародует. Головань отметил, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
"Незаконный обыск, который был осуществлен работниками ГБР со взломом дверей, с избиением журналистов, с нарушением прав народных депутатов, с нарушением прав адвокатов, который состоялся 26 мая, как-то об этом обыск ГБР молчит. Ведь обыск был произведен без постановления суда, откровенно незаконно, Кодекс требует, что в тех исключительных случаях, когда следователь осуществляет обыск без судебного решения, он должен немедленно обратиться в суд с ходатайством о предоставлении такого разрешения на такой обыск и получить это решение постфактум", - пояснил адвокат Головань.
"Если суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства, то устанавливается факт незаконности обыска, и вся информация, полученная в соответствии с обыском, и доказательства признаются недопустимыми. Я уже не говорю о том, что подтверждается факт противоправных действий такого следователя, которого нужно привлекать к установленной законом ответственности", - отметил Игорь Головань.
"Эти "брех-шталмейстеры" из ГБР все время показывают какие-то "видосики", делают какие-то брифинги. У них целая пресс-служба, но они почему-то молчат. 27 мая 2020 г. Постановление именем Украины следственный судья Печерского районного суда Пидпалый, рассмотрев на заседании в суде ходатайство следователя ГБР Дощенко о проведении обыска, постановил отказать в удовлетворении ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления провозгласить 27 мая 2020 г. в 20.20. Так что с 20 часов 20 минут 27 мая они знают, что сделали противоправный незаконный обыск. И ГБР об этом молчит, как рыба", - отметил адвокат.
"Несмотря на то, что уже 27 мая было ясно, что обыск незаконный, следить продолжают за музеем за средства налогоплательщиков, здесь за счет налогоплательщиков сгоняют автомобили и целые подразделения, происходит использование мощностей созданного для борьбы с беззаконием органа исключительно для того, чтобы оправдывать сказанное на пресс-конференции главы государства. Печально", - резюмировал Игорь Головань.
28 мая следователь ГБР принес в музей Гончара решение об аресте картин семьи Порошенко.
- Напомним, 26 мая спецназ ГБР начал штурм музея Ивана Гончара, где раньше пятый президент Петр Порошенко представил коллекцию картин
- По словам нардепа "Европейской солидарности", силовики похитили таможенные декларации из музея.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-