Силовики похитили таможенные декларации из Музея Гончара - Артур Герасимов

26 мая, 2020, 19:49

Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, которые сегодня утром были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции Порошенко. Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов

Вместе с журналистами он зашел в помещение музея после того, как группа силовиков покинула территорию музея.

"Документы, на которых четко видно, что все картины официально покупались и официально передавались, - они украдены. Теперь понятно, почему когда их пихнули носом в эту ложь и сказали - вот эти документы, они их украли. Вот так работает Бюро расследований Зеленского" , - отметил Герасимов.