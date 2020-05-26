Силовики похитили таможенные декларации из Музея Гончара - Артур Герасимов
26 мая, 2020, 19:49
Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, которые сегодня утром были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции Порошенко. Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов
Вместе с журналистами он зашел в помещение музея после того, как группа силовиков покинула территорию музея.
"Документы, на которых четко видно, что все картины официально покупались и официально передавались, - они украдены. Теперь понятно, почему когда их пихнули носом в эту ложь и сказали - вот эти документы, они их украли. Вот так работает Бюро расследований Зеленского" , - отметил Герасимов.
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