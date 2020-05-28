Следователь ГБР принес в музей Гончара решение об аресте картин семьи Порошенко

28 мая, 2020, 21:54

Следователи Государственного бюро расследований 28 мая снова приходили в музей Ивана Гончара

Об этом говорится на странице музея в Facebook.

"Сегодня, 28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. и попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией... Копию этой расписки следователь не предоставил", - говорится в сообщении.

По словам музейщиков, следователь не отвечал на их вопросы, рекомендовав направить их в письменном виде в ГБР.

26 мая спецназ ГБР начал штурм музея Ивана Гончара.

Силовики похитили таможенные декларации из Музея Гончара.

За музеем Гончара следят неизвестные лица.

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