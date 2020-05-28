Следователь ГБР принес в музей Гончара решение об аресте картин семьи Порошенко
Об этом говорится на странице музея в Facebook.
"Сегодня, 28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. и попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией... Копию этой расписки следователь не предоставил", - говорится в сообщении.
По словам музейщиков, следователь не отвечал на их вопросы, рекомендовав направить их в письменном виде в ГБР.
- 26 мая спецназ ГБР начал штурм музея Ивана Гончара.
- Силовики похитили таможенные декларации из Музея Гончара.
- За музеем Гончара следят неизвестные лица.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
-
-