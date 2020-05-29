Стрельба в Броварах: в МВД сообщили о трех раненых

29 мая, 2020, 11:28

В результате стрельбы в Броварах пострадали три человека

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия", - написал он.

Геращенко также отметил, что каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению других преступлений.

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", - написал он.