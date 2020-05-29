Стрельба в Броварах: в МВД сообщили о трех раненых
29 мая, 2020, 11:28
В результате стрельбы в Броварах пострадали три человека
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия", - написал он.
Геращенко также отметил, что каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению других преступлений.
"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", - написал он.
- В Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновения, появилось видео с места событий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
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