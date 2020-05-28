Футболистов "Динамо" "закроют" на базе перед матчем против "Шахтера"

28 мая, 2020, 19:18

Футболисты киевского "Динамо" проведут две ночи на базе клуба накануне матча УПЛ против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

29 мая игроки приедут на клубную базу в Конча-Заспе, где проведут следующие две ночи.

На следующий день на футболистов "Динамо" будут ждать предматчевые занятия, посвященные игре с "Шахтером". Также будут проведены сборы по тактике.

31 мая в 15.00 команда отправится на НСК "Олимпийский". Матч начнется в 17:00.