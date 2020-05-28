Футболистов "Динамо" "закроют" на базе перед матчем против "Шахтера"
28 мая, 2020, 19:18
Футболисты киевского "Динамо" проведут две ночи на базе клуба накануне матча УПЛ против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
29 мая игроки приедут на клубную базу в Конча-Заспе, где проведут следующие две ночи.
На следующий день на футболистов "Динамо" будут ждать предматчевые занятия, посвященные игре с "Шахтером". Также будут проведены сборы по тактике.
31 мая в 15.00 команда отправится на НСК "Олимпийский". Матч начнется в 17:00.
- 26 мая Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины возобновить матчи УПЛ с 30 мая.
- 26 мая стало известно, что владельцы киевского "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы не смогут посещать матчи чемпионата Украины после карантина.
- 27 мая стало известно, что "Шахтер" завершит текущий сезон на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.
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