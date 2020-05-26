Суркисам запретили посещать матчи "Динамо"
Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.
В седьмом пункте постановления МЗ сказано, что на территории стадиона смогут находиться не более 200 человек в возрасте от 18-ти до 60-ти лет.
"Вы будете смеяться, но сегодняшним разрешением проводить матчи УПЛ министерство здоровья... запретило братьям Суркисам смотреть их вживую. В седьмом пункте постановления МЗ, которую получило "ТаТоТаке", говорится, что на территории стадиона могут находиться не более 200 человек от 18 до 60 лет. Напомним, что Игорю Суркису - 61, а его старшему брату - 70", - говорится в сообщении "ТаТоТаке".
Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.
Первые матчи после карантина состоятся 30 мая.
- 26 мая Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины возобновить матчи УПЛ с 30 мая.
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