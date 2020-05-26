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Espreso.tvСпортСуркисам запретили посещать матчи "Динамо"

Суркисам запретили посещать матчи "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Владельцы киевского "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы не смогут посещать матчи чемпионата Украины после карантина

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.

В седьмом пункте постановления МЗ сказано, что на территории стадиона смогут находиться не более 200 человек в возрасте от 18-ти до 60-ти лет.

"Вы будете смеяться, но сегодняшним разрешением проводить матчи УПЛ министерство здоровья... запретило братьям Суркисам смотреть их вживую. В седьмом пункте постановления МЗ, которую получило "ТаТоТаке", говорится, что на территории стадиона могут находиться не более 200 человек от 18 до 60 лет. Напомним, что Игорю Суркису - 61, а его старшему брату - 70", - говорится в сообщении "ТаТоТаке".

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.

Первые матчи после карантина состоятся 30 мая.

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