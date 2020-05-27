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Espreso.tvСпорт"Шахтер" заставил "Динамо" переехать из "Олимпийского" и проведет в Киеве оставшиеся матчи сезона, - СМИ

"Шахтер" заставил "Динамо" переехать из "Олимпийского" и проведет в Киеве оставшиеся матчи сезона, - СМИ


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" завершит текущий сезон на стадион НСК "Олимпийский" в Киеве

Об этом журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас написал в twitter.

"Динамо" свои матчи будет проводить на стадионе имени Валерия Лобановского.

"Динамо все домашние игры до конца сезона будет проводить на стадионе Лобановского. Логичное решение, ведь матчи будут проходить без зрителей", - написал Бурбас.

"Олимпийский" два месяца будет в распоряжении "Шахтера".

"В клубе посчитали нерациональным тратиться на аренду НСК" Олимпийский ", который в ближайшие два месяца будет в распоряжении "Шахтера", - заключил журналист.

В следующем туре УПЛ, в это воскресенье, "Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой на "Олимпийском".

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