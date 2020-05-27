"Шахтер" заставил "Динамо" переехать из "Олимпийского" и проведет в Киеве оставшиеся матчи сезона, - СМИ
Об этом журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас написал в twitter.
"Динамо" свои матчи будет проводить на стадионе имени Валерия Лобановского.
"Динамо все домашние игры до конца сезона будет проводить на стадионе Лобановского. Логичное решение, ведь матчи будут проходить без зрителей", - написал Бурбас.
"Олимпийский" два месяца будет в распоряжении "Шахтера".
"В клубе посчитали нерациональным тратиться на аренду НСК" Олимпийский ", который в ближайшие два месяца будет в распоряжении "Шахтера", - заключил журналист.
В следующем туре УПЛ, в это воскресенье, "Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой на "Олимпийском".
Киевское Динамо все домашние игры до конца сезона будет проводить на стадионе Лобановского. Логичное решение, ведь матчи будут проходить без зрителей. В клубе посчитали нерациональным тратиться на аренду НСК Олимпийский, который в ближайшие два месяца будет в распоряжении Шахтера.- Igor Burbas (@iburbas) May 27, 2020
- 26 мая Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины восстановить матче УПЛ с 30 мая.
- 26 мая стало известно, что владельцы киевского "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы не смогут посещать матчи чемпионата Украины после карантина.
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