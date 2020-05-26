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Espreso.tvСпортМинздрав разрешил возобновить чемпионат Украины по футболу

Минздрав разрешил возобновить чемпионат Украины по футболу


фото: upl.ua
Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины возобновить матчи УПЛ с 30 мая

Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко в facebook

"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - написал Павелко.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.

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