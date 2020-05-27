В аннексированном Крыму завершили "следствие" против Джемилева

27 мая, 2020, 19:55

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил, что его интересуют лица, задействованные в "расследовании" оккупационной власти РФ

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Подконтрольный России следственный комитет заявил, что завершил расследование "уголовного дела" против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

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Отмечается, что Джемилева обвиняют в "незаконном пересечении государственной границы России", хранении оружия и боеприпасов.

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"Материалы дела направили в подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма" для изучения на предмет подписания обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу ", - добавили в следкоме.

Джемилев в комментарии изданию "Крым.Реалии " заявил, что его интересуют "задействованные лица" в этом "уголовном деле".

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"Адвокат Николай Полозов занимается этим делом. Я определил задачу так, что нас интересуют задействованные лица. Сейчас пересняли эти 11 томов, эту чушь, которую они набрали. Я эти документы передам в прокуратуру АРК. Они будут рассматривать вопрос, на кого надо открывать уголовные дела. Потом пойдем в Европейский суд по правам человека ", - отметил Джемилев.

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