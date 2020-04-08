Следком РФ подготовил Джемилеву обвинение. ДОКУМЕНТ

8 апреля, 2020, 20:13

Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву подозрение в "незаконном пересечении границы России" и "незаконном обращении с оружием"

Копию документа передал сам Джемилев изданию УП.

Дело против лидера крымских татар была нарушена 11 августа 2014 года.

Джемилева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ, ч.1 ст.222 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч. 1 ст.224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия ".

Ему предложили прислать адвоката в крымское отделение Следкома в Симферополе, где ему 10 апреля предъявят обвинительный акт.