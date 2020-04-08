Следком РФ подготовил Джемилеву обвинение. ДОКУМЕНТ
8 апреля, 2020, 20:13
Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву подозрение в "незаконном пересечении границы России" и "незаконном обращении с оружием"
Копию документа передал сам Джемилев изданию УП.
Дело против лидера крымских татар была нарушена 11 августа 2014 года.
Джемилева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ, ч.1 ст.222 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч. 1 ст.224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия ".
Ему предложили прислать адвоката в крымское отделение Следкома в Симферополе, где ему 10 апреля предъявят обвинительный акт.
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