Прокуратура Крыма возбудила дело по факту незаконного преследования Джемилева
Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
В сообщении отмечается, что 13 апреля 2020 года оккупационные "правоохранительные органы" РФ незаконно предъявили обвинение Мустафе Джемилеву по трем эпизодам, связанным с событиями, которые происходили в оккупации полуострова: "незаконное пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ) ".
"Такие действия оккупационных властей нарушают требования ст. 70, ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Ретроспективное применение уголовного законодательства на оккупированной территории путем преследования лица в соответствии с законодательством РФ за события, которые происходили до начала оккупации полуострова, является серьезным нарушением норм данной конвенции ", - пишут на сайте.
- Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву подозрение в "незаконном пересечении границы России" и "незаконном обращении с оружием".
- Омбудсмен Людмила Денисова назвала обвинения против Джемилева абсурдными .
- В представительстве президента в АРК считают политическим преследованием уголовное дело следствием РФ против лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
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