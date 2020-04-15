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Espreso.tvОбществоПрокуратура Крыма возбудила дело по факту незаконного преследования Джемилева

Прокуратура Крыма возбудила дело по факту незаконного преследования Джемилева

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

В сообщении отмечается, что 13 апреля 2020 года оккупационные "правоохранительные органы" РФ незаконно предъявили обвинение Мустафе Джемилеву по трем эпизодам, связанным с событиями, которые происходили в оккупации полуострова: "незаконное пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ) ".

"Такие действия оккупационных властей нарушают требования ст. 70, ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Ретроспективное применение уголовного законодательства на оккупированной территории путем преследования лица в соответствии с законодательством РФ за события, которые происходили до начала оккупации полуострова, является серьезным нарушением норм данной конвенции ", - пишут на сайте.

  • Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву подозрение в "незаконном пересечении границы России" и "незаконном обращении с оружием".
  • Омбудсмен Людмила Денисова назвала обвинения против Джемилева абсурдными .
  • В представительстве президента в АРК считают политическим преследованием уголовное дело следствием РФ против лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
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