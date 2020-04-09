Обвинения Джемилеву выдвинуты несуществующим органом, - Денисова
Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Сами обвинения абсурдны, не имеют никакой юридической силы и нарушают права, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, ведь подготовлены "Главным следственными управлением по Республике Крым и г. Севастополь"- то есть "органом", которого де-юре не существует ", - отметила Денисова.
Она подчеркнула, что оккупационная власть России продолжает преследовать Джемилева, "который последние 6 лет всеми возможным способами борется за восстановление справедливости и возвращение Крыма под контроль Украины".
"Россия продолжает свою политику запугивания, так как считает это действенным способом сломить дух и мощное сопротивление жителей Крыма оккупационной власти", - подчеркнула она.
Она поддержала лидера крымских татар.
"Выражаю полную солидарность и поддержку Мустафе Джемилеву, и еще раз напоминаю оккупантам: Крым - это Украина", - отметила Денисова.
- Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву подозрение в "незаконном пересечении границы России" и "незаконном обращении с оружием".
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