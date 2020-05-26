"Следователь" с недействительным удостоверением, незаконное проникновение и похищенные документы: адвокат Головань рассказал подробности силового захвата Музея Гончара

26 мая, 2020, 20:55

Под важным предлогом, что они спасают какое-то имущество, ворвались, переписали картины

Об этом заявил адвокат Игорь Головань, пишет Еспресо.TV.

Приводим заявление полностью.

"Под важным предлогом, что они спасают какое-то имущество, ворвались, переписали картины, по-моему забрали выставленные документы, подтверждающие законное приобретение и ввоз картин. После этого скрылись. Сначала думали допустить меня, но поскольку я выяснил, почему этот господин, который назывался следователем, так не хотел показывать свое удостоверение - оно у него недействительно, у него удостоверение еще старое, где написано другое подразделение, не то, в котором он реально работает. То есть фактически недействительно удостоверение. Именно поэтому он не хотел предъявлять. Когда это выяснилось, он его спрятал, у него была небольшая истерика, и поэтому они сейчас так быстро сбежали, они сказали, что картины оставляют на хранение музе. Это какое-то нападение правонарушителей.

Не было никакого решения суда, был лживый повод следователя по фамилии Дощенко, который сказал, что он ворвался потому, что спасал какое-то имущество. Какое имущество - он так и не сказал. Он сказал, что ему показалось, что имуществу что-то угрожает. Он назвал это "обыск", незаконный обыск без постановления суда.

Это незаконное проникновение, это просто означает, что такой следователь, которому будет казаться, что у кого дома что-то там не так, может сломать дверь в любую квартиру и сказать, что он пытался кого-то спасать. Во время обыска было минимум 7 человек, я не думаю, что все были внесены в протокол, в этом мы будем разбираться с ними. Многие люди были с закрытыми лицами, это были не какие-то маски медицинские, не против вируса, а против журналистов.

Мы будем оспаривать их, подавать заявление о преступлении, потому что теперь никто не может быть спокоен.

Как мы видим, они ни на что не ссылаются. Следователю показалось, что в музее может быть угроза и он решил спасать имущество. Он украл документы, подтверждающие законность приобретения и ввоза картин.

Картины они оставили, но у них есть свои виды, судя по всему, на картины. Чем дальше, тем более наглые нарушения закона. Можно сказать, что право на конституционную неприкосновенность жилища, собственности теперь в отношениях с ГБР не существует.

Думаю, что заявление будет подавать директор музея, он был возмущен, потому что его фактически обвинили, что у него в музее существует какая-то опасность для чего-то и потому взломали дверь в музей, фактически обвинив администрацию музея, ложно и клеветнически".