Чемпионат Украины не будут останавливать, если кто-то из футболистов заболеет коронавирусом
Об этом сообщает footballua.tv.
Глава УАФ признался, что это совместно принятое решение вместе с УЕФА.
"В случае выявления заболевания чемпионат не будет остановлен и все команды на карантин не пойдут. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимание опыт других стран, где правительство требовало карантина для всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, потому только зараженный игрок будет помещен на карантин. Решение по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько больной был привлечен ", - сказал Павелко.
Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.
- 26 мая Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины восстановить матче УПЛ с 30 мая.
- 26 мая стало известно, что владельцы киевского "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы не смогут посещать матчи чемпионата Украины после карантина.
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