Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке: дело рассмотрит комитет Рады

26 мая, 2020, 22:17

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции

Об этом сообщает пресс-центр комитета.

"1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, произошедшей в кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Читайте также: Изнасилование и избиение в Кагарлыке: полицейского Сулиму арестовали на 60 дней

Напомним, внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.

Работников кагарлыкского отделения полиции, в Киевской области, отправят на переаттестацию, ведь двум из них сообщено о подозрении в изнасиловании.