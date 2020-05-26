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Espreso.tvОбществоИзнасилование в отделении полиции в Кагарлыке: дело рассмотрит комитет Рады

Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке: дело рассмотрит комитет Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции

Об этом сообщает пресс-центр комитета.

"1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, произошедшей в кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

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