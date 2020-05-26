Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке: дело рассмотрит комитет Рады
26 мая, 2020, 22:17
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции
Об этом сообщает пресс-центр комитета.
"1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, произошедшей в кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
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- Напомним, внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.
- Работников кагарлыкского отделения полиции, в Киевской области, отправят на переаттестацию, ведь двум из них сообщено о подозрении в изнасиловании.
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