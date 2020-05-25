Изнасилование и избиение полицейскими в Кагарлыке: работников отделения отправят на переаттестацию
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Руководство Кагарлицким отделением полиции поручено работникам областного главка. Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения путем установления факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию", - говорится в сообщении.
В Кагарлык отправлен представителей управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности. Обязанности начальника местной полиции будет выполнять советник начальника ГУНП Киевской области Дмитрий Литвин.
Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведены за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.
- Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.
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