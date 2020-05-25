Изнасилование и избиение полицейскими в Кагарлыке: работников отделения отправят на переаттестацию

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Руководство Кагарлицким отделением полиции поручено работникам областного главка. Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения путем установления факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию", - говорится в сообщении.

В Кагарлык отправлен представителей управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности. Обязанности начальника местной полиции будет выполнять советник начальника ГУНП Киевской области Дмитрий Литвин.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведены за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.

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