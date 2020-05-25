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Espreso.tvОбществоИзнасилование и избиение полицейскими в Кагарлыке: работников отделения отправят на переаттестацию

Изнасилование и избиение полицейскими в Кагарлыке: работников отделения отправят на переаттестацию

Работников Кагарлицкого отделения полиции, что в Киевской области, отправят на переаттестацию, ведь двум из них сообщено о подозрении в изнасиловании

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Руководство Кагарлицким отделением полиции поручено работникам областного главка. Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения путем установления факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию", - говорится в сообщении.

В Кагарлык отправлен представителей управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности. Обязанности начальника местной полиции будет выполнять советник начальника ГУНП Киевской области Дмитрий Литвин.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведены за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

  • Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.

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