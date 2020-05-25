 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ мире уже более 5,5 миллиона больных COVID-19

В мире уже более 5,5 миллиона больных COVID-19


фото: reuters
Общее количество случаев коронавируса на планете состоянию на утро понедельника, 25 мая, уже превысило 5,5 млн, а число умерших - почти 347 тысяч

Об этом говорят данные Worldometer.

Так, по состоянию на утро 25 мая количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 5 514 011, включая 346 727 летальных.

В то же время 2 302 163 лица уже вылечились от коронавируса.

Читайте также: Трамп закрыл въезд в США иностранцам, которые посещали Бразилию

В тройку лидеров по числу заражений входят США (1686436), Бразилия (365 213) и Российская Федерация (344481). Между тем такие сильно пораженные ранее коронавирусом европейские страны, как Испания и Италия, выпали из тройки лидеров по заболеваемости. Количество новых случаев коронавируса в Западной Европе уменьшается.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать