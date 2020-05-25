В мире уже более 5,5 миллиона больных COVID-19
Об этом говорят данные Worldometer.
Так, по состоянию на утро 25 мая количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 5 514 011, включая 346 727 летальных.
В то же время 2 302 163 лица уже вылечились от коронавируса.
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В тройку лидеров по числу заражений входят США (1686436), Бразилия (365 213) и Российская Федерация (344481). Между тем такие сильно пораженные ранее коронавирусом европейские страны, как Испания и Италия, выпали из тройки лидеров по заболеваемости. Количество новых случаев коронавируса в Западной Европе уменьшается.
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