Антирекорд за сутки: в Бразилии коронавирус обнаружили почти у 20 тыс. человек

21 мая, 2020, 12:59

За минувшие сутки в Бразилии обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом: 19 951 случай, еще 888 человек умерли

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Во вторник же Бразилия вышла на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Великобританию. Теперь по масштабу пандемии Бразилия уступает только России и США.

При этом, как отмечают эксперты, реальное число зараженных в стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого количества проведенных тестов.

Ситуация осложняется тем, что президент страны Жаир Болсонару сознательно игнорирует рекомендации ВОЗ и собственного Минздрава, которые призывают граждан соблюдать правила социального дистанцирования. Он называет коронавирус "небольшим гриппом" и резко критикует губернаторов, которые ограничили общественную жизнь в своих регионах.

Болсонару неоднократно заявлял, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ повредит экономике Бразилии.