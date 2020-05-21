Антирекорд за сутки: в Бразилии коронавирус обнаружили почти у 20 тыс. человек
Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Во вторник же Бразилия вышла на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Великобританию. Теперь по масштабу пандемии Бразилия уступает только России и США.
При этом, как отмечают эксперты, реальное число зараженных в стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого количества проведенных тестов.
Ситуация осложняется тем, что президент страны Жаир Болсонару сознательно игнорирует рекомендации ВОЗ и собственного Минздрава, которые призывают граждан соблюдать правила социального дистанцирования. Он называет коронавирус "небольшим гриппом" и резко критикует губернаторов, которые ограничили общественную жизнь в своих регионах.
Болсонару неоднократно заявлял, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ повредит экономике Бразилии.
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