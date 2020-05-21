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Espreso.tvОбществоАнтирекорд за сутки: в Бразилии коронавирус обнаружили почти у 20 тыс. человек

Антирекорд за сутки: в Бразилии коронавирус обнаружили почти у 20 тыс. человек


фото: reuters
За минувшие сутки в Бразилии обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом: 19 951 случай, еще 888 человек умерли

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Во вторник же Бразилия вышла на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Великобританию. Теперь по масштабу пандемии Бразилия уступает только России и США.

При этом, как отмечают эксперты, реальное число зараженных в стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого количества проведенных тестов.

Ситуация осложняется тем, что президент страны Жаир Болсонару сознательно игнорирует рекомендации ВОЗ и собственного Минздрава, которые призывают граждан соблюдать правила социального дистанцирования. Он называет коронавирус "небольшим гриппом" и резко критикует губернаторов, которые ограничили общественную жизнь в своих регионах.

Болсонару неоднократно заявлял, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ повредит экономике Бразилии.

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