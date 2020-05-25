Трамп закрыл въезд в США иностранцам, которые посещали Бразилию

25 мая, 2020, 11:17

США в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в страну иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В опубликованном документе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом, говорится, что это решение было принято в связи с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в Бразилии.

Временный запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в течение последних 14 дней.

"Потенциал незаметной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуре, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов", - заявил Трамп.

Глава государства отметил, что свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона.

"Я по-прежнему привержен содействию торговли между нашими странами", - добавил он.

Напомним, что Бразилия вышла на второе место в мире после США среди очагов болезни. По последним данным в Бразилии зарегистрировано 357 839 случаев инфицирования, из которых 22,5 тысячи - стали смертельными.