Трамп закрыл въезд в США иностранцам, которые посещали Бразилию
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В опубликованном документе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом, говорится, что это решение было принято в связи с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в Бразилии.
Временный запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в течение последних 14 дней.
"Потенциал незаметной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуре, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов", - заявил Трамп.
Глава государства отметил, что свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона.
"Я по-прежнему привержен содействию торговли между нашими странами", - добавил он.
Напомним, что Бразилия вышла на второе место в мире после США среди очагов болезни. По последним данным в Бразилии зарегистрировано 357 839 случаев инфицирования, из которых 22,5 тысячи - стали смертельными.
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