В России количество зараженных коронавируса превысило 300 тыс

20 мая, 2020, 15:04

По состоянию на утро 20 мая в России зарегистрированы 8 764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных достигло 308 705 человек

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

В целом от COVID-19 в России умерли 2 972 человека (135 пациентов за минувшие сутки).

Выздоровели 85 392 человека (9 262 человека за последние сутки).

Всего в стране, по официальным данным, проведено более 7,5 миллиона лабораторных исследований.

Россия по числу инфицированных за время эпидемии находится на втором месте в мире - вслед за США, где заболели более полутора миллионов человек. К показателям России стремительно приближается Бразилия, где заразились более 271 тысячи человек.