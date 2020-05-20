 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России количество зараженных коронавируса превысило 300 тыс

В России количество зараженных коронавируса превысило 300 тыс


фото: reuters
По состоянию на утро 20 мая в России зарегистрированы 8 764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных достигло 308 705 человек

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

В целом от COVID-19 в России умерли 2 972 человека (135 пациентов за минувшие сутки).

Выздоровели 85 392 человека (9 262 человека за последние сутки).

Всего в стране, по официальным данным, проведено более 7,5 миллиона лабораторных исследований.

Россия по числу инфицированных за время эпидемии находится на втором месте в мире - вслед за США, где заболели более полутора миллионов человек. К показателям России стремительно приближается Бразилия, где заразились более 271 тысячи человек.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать