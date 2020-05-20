В России количество зараженных коронавируса превысило 300 тыс
20 мая, 2020, 15:04
По состоянию на утро 20 мая в России зарегистрированы 8 764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных достигло 308 705 человек
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
В целом от COVID-19 в России умерли 2 972 человека (135 пациентов за минувшие сутки).
Выздоровели 85 392 человека (9 262 человека за последние сутки).
Всего в стране, по официальным данным, проведено более 7,5 миллиона лабораторных исследований.
Россия по числу инфицированных за время эпидемии находится на втором месте в мире - вслед за США, где заболели более полутора миллионов человек. К показателям России стремительно приближается Бразилия, где заразились более 271 тысячи человек.
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