Медик с Тернопольщины показал, в каких условиях лечат детей

24 мая, 2020, 14:31

О местных проблемах в области медицины рассказал медик Монастыриской районной больницы (Тернопольская область) Виталий Трищук

Он предоставил фотографии, на которых видно, в каком состоянии находятся помещения детского отделения расположенной в районе больницы, передает Еспресо.TV со ссылкой на TeNews.

"Хочу написать не о коронавирусе. Переждал, когда пройдет ажиотаж и пишу. Эпидемия пройдет, а проблемы медицины остаются. Читаю, что все отделения благодарят волонтеров, власти, депутатов за аппаратуру, за кровати, за стиралки, холодильники и т. д. Детское отделение тоже хочет кого-то поблагодарить, но некого (за редкими исключениями)", - отмечает автор сообщения.

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По словам врача, отделение педиатрии в течение нескольких последних лет практически не финансировалось.

Об обновлении мебели и техники также речь не идет.

"В течение десятков лет отделение педиатрии ничтожно обеспечивалось по остаточному принципу. Когда выбрасывались мебель или кровати из других отделений, то могло что-то перепасть в детское (и то, не всегда). Если наше руководство и власть не планируют закрывать детское отделение, а хотят, чтобы в районе развивалась стационарная педиатрическая помощь, то с этим что-то надо делать. Я не знаю, кто должен залеплять те дыры, латать тот пол, закупать холодильники и белье, но кто-то должен. Я уже не говорю об ингаляторах, кардиографах, пульсоксиметрах и прочих принадлежностях, которые так необходимы для отделения. Наверное, я, как депутат РС (районного совета, - ред.) и председатель комиссии по вопросам здравоохранения, также несу за это ответственность. Но, я думаю, что меня услышали и увидели. Надеюсь, что следующий репортаж сделаю после проведенных ремонтов и с новыми холодильниками", - добавляет Трищук.

Монастыриска была и до сих пор остается одним из основных очагов распространения Covid-19 в Украине.

Одним из первых госпитализированных с диагнозом коронавирус на Тернопольщине был полуторагодовалый мальчик из села Лидихов Кременецкого района. Вероятно, он заразился от своего дяди, который вернулся с заработков в Польше.

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