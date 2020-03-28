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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине коронавирус обнаружили у ребенка в возрасте полтора года

На Тернопольщине коронавирус обнаружили у ребенка в возрасте полтора года


фото: kremenets.city
В селе Лидихов Кременецьокого района Тернопольской области произошел случай заражения коронавирусом COVID-19 в полуторагодовалого ребенка

Об этом сообщил председатель Кременецкой районного совета Владимир Стефанский на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

По его словам, сначала у малыша обнаружили воспаление легких. Ребенка отправили на лечение в Тернополь, где в пятницу, 27 марта 2020 года, медики официально подтвердили коронавирус.

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"Вероятно, ребенок был инфицирован от дяди, который недавно вернулся из Польши и не придержал карантинных требований об изоляции", - отметил чиновник.

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  • В пределах Тернопольской области пока фиксируется один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19 в Украине.
  • В течение четверга, 26 марта, количество зараженных коронавирусом там выросла вдвое .
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