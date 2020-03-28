На Тернопольщине коронавирус обнаружили у ребенка в возрасте полтора года

28 марта, 2020, 07:58

В селе Лидихов Кременецьокого района Тернопольской области произошел случай заражения коронавирусом COVID-19 в полуторагодовалого ребенка

Об этом сообщил председатель Кременецкой районного совета Владимир Стефанский на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

По его словам, сначала у малыша обнаружили воспаление легких. Ребенка отправили на лечение в Тернополь, где в пятницу, 27 марта 2020 года, медики официально подтвердили коронавирус.

Читайте также: История одного коронавируса. Как в Одессе упустили "нулевого пациента"

"Вероятно, ребенок был инфицирован от дяди, который недавно вернулся из Польши и не придержал карантинных требований об изоляции", - отметил чиновник.

Читайте также: Виталий Портников. Куршевельський вирус безответственности