В наиболее зараженном в Украине районе на Тернопольщине насчитывается 95 больных. Поступили 400 защитных костюмов и кислородные баллоны
Об этом на своей странице вечером в пятницу, 3 апреля 2020 года, сообщил заместитель главы местной РГА Павел Дронь, информирует Еспресо.TV .
Инфицированных коронавирусом - 95 человек:
город Монастыриска - 53,
село Швейка - 11
село Ковалевка - 8 (1 летальный),
село Верхняя Слободка - 5,
село Гончаровка - 4,
село Нижний ярус Слободка - 2,
село Бертники - 2,
село Григоров - 2,
село Устье-Зеленое - 2,
пос Чехов, Коржова, Криница, Велеснев, Доброводы, Дубенко - по 1.
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В их числе медперсонала - 37 (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров), 5 детей, 5 госслужащих, 3 полицейские, 1 священник, 1 завдитсадком, 1 учитель, 1 спаситель НС, 1 председатель ОТГ.
В районе обследовано 418 человек, в т.ч. 235 медиков.
В Монастырском госпитале - 22 больных (все средняя форма).
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В Тернопольской больнице - 6 (4 - средняя, 2 - легкая), мама с ребенком выписаны домой на самоизоляцию.
Защитных костюмов из ныне приобретенными в наличии 410.
Кислородных баллонов из ныне приобретенными есть 18.
"Слава Богу, медикам, штабу, благотворителям, волонтерам уже не хуже", - отметил чиновник.
В свою очередь Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, передает о 135 случаев Covid-19 на Тернопольщине, из них 2 - летальных. Еще 35 случаев остаются под подозрением.
- Напомним, в Украине уже обнаружено 1096 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 28 летальных , 23 пациента выздоровели.
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