Во Львове от коронавируса умерли двое пациентов больницы №8

23 мая, 2020, 13:39

Двое мужчин, госпитализированых в 8-ю городскую больницу Львова, умерли 22 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом

Об этом со ссылкой на главного врача больницы Василия Обаранца сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Еспресо.TV.

"Оба пациента находились в тяжелом состоянии, у них были тяжелые сопутствующие заболевания. ПЦР-методом в обоих был подтвержден коронавирус", - сообщил Обаранець.

По его данным, 74-летний львовянин был госпитализирован с двусторонней пневмонией, а вчера у пациента начался спонтанный двусторонний пневмоторакс. Положительный результат теста на коронавирус у пациента получили 18 мая. Также у него диагностировали ишемическую болезнь сердца.

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Втором пациенту было 72 года. Положительный результат на коронавирус получили 15 мая. У мужчины также диагностировали двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца, диффузный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда и атеросклероз сосудов конечностей, хронической ишемией левой стопы.

По состоянию на утро 23 мая во Львове и Львовской области подтвердили 1285 случаев инфицирования коронавирусом, из них 35 - летальные. 259 пациентов выздоровели.

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В пятницу лабораторные центры в городе провели 473 ПЦР-тестирование, из которых 45 - положительные (среди них 27 - это жители Львова).

По состоянию на 9:00 утра субботы, 23 мая 2020 года, в Украине насчитывается 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели (из них - 1 766 медработников).

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