 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский сказал, на что Украина потратит $5 млрд от МВФ

Зеленский сказал, на что Украина потратит $5 млрд от МВФ


фото: reuters
Макрофинансовая помощь от Международного валютного фонда будет направлена в госбюджет и на сохранение платежного баланса

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Зеленский сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул президент.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать