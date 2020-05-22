Зеленский сказал, на что Украина потратит $5 млрд от МВФ

22 мая, 2020, 17:07

Макрофинансовая помощь от Международного валютного фонда будет направлена в госбюджет и на сохранение платежного баланса

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Зеленский сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул президент.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $5 млрд сроком на 18 месяцев.

15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель.