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Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: один украинский военный погиб, семеро ранены

Обострение на Донбассе: один украинский военный погиб, семеро ранены


фото: Пресцентр ООС
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского и Трехизбенки враг открывал огонь из минометов.

За прошедшие сутки Украина потеряла одного военного, семь воинов получили ранения. По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Богдановки, а возле Верхнеторецкого применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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  • Напомним, комбат Сергей Губанов погиб вечером 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области от осколочного ранения. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.
  • 22 мая объявлено траурным днем в Луганской области из-за гибели комбата батальона полиции "Луганск-1" Сергея Губанова.
  • Зеленский посмертно присвоил комбату Губанову звание Героя Украины
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