Зеленский посмертно присвоил комбату Губанову звание Героя Украины
22 мая, 2020, 07:18
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно полковнику полиции Сергею Губанову
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Настанет день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!" - сказал президент.
Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.
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- Напомним, комбат Сергей Губанов погиб вечером 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области от осколочного ранения. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.
- 22 мая объявлено траурным днем в Луганской области из-за гибели комбата батальона полиции "Луганск-1" Сергея Губанова.
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