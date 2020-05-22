Зеленский посмертно присвоил комбату Губанову звание Героя Украины

22 мая, 2020, 07:18

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Настанет день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!" - сказал президент.

Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.

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