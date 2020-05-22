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Espreso.tvОбществоЗеленский посмертно присвоил комбату Губанову звание Героя Украины

Зеленский посмертно присвоил комбату Губанову звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно полковнику полиции Сергею Губанову

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Настанет день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!" - сказал президент.

Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.

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  • Напомним, комбат Сергей Губанов погиб вечером 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области от осколочного ранения. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.
  • 22 мая объявлено траурным днем в Луганской области из-за гибели комбата батальона полиции "Луганск-1" Сергея Губанова.

 

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