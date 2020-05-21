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Espreso.tvОбществоНа Луганщине объявили день траура из-за гибели комбата Губанова

На Луганщине объявили день траура из-за гибели комбата Губанова

22 мая объявлено траурным днем в Луганской области из-за гибели комбата батальона полиции "Луганск-1" Сергея Губанова

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Глава облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай своим распоряжением объявил 22 мая 2020 года днем траура в Луганской в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей командира батальона патрульной службы особого назначения" Луганск-1 "главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова ", - говорится в сообщении.

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Напомним, комбат Сергей Губанов погиб вечером 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области от осколочного ранения. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

 

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