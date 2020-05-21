Возле Трехизбенки погиб командир батальона "Луганск-1", трое бойцов ранены

21 мая, 2020, 07:14

В Луганской области возле села Трехизбенка Новоайдарского района погиб командир батальона полиции "Луганск-1" Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения

Об этом информирует пресс-центр Национальной полиции.

"Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он (Губанов, - ред.) и трое бойцов батальона патрульной службы "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия", - информирует полиция.

Губанов погиб около 21:30. Раненым бойцам оказывают помощь медики военного госпиталя.

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"Луганск-1" - полицейское подразделение, которое несет службу на передовой и патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения. Его задачами являются выявление вражеских диверсионно-разведывательных групп и пресечение попыток контрабанды на оккупированную территорию. Батальон "Луганск-1" был создан в мае 2014 года.