10-15 нардепов переболели COVID-19 - Разумков

22 мая, 2020, 17:31

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал примерное количество депутатов, которые переболели COVID-19

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу .

"По той информации, которая у меня есть, примерно 10-15 человек. У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем продолжить в нормальном режиме работу ВРУ", - сказал Разумков .