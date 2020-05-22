10-15 нардепов переболели COVID-19 - Разумков
22 мая, 2020, 17:31
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал примерное количество депутатов, которые переболели COVID-19
Об этом он рассказал в интервью 24 каналу .
"По той информации, которая у меня есть, примерно 10-15 человек. У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем продолжить в нормальном режиме работу ВРУ", - сказал Разумков .
- У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19.
- За последние дни в Раде ПЦР-тесты на коронавирус сделали 87 человек, из них 53 нардепа.
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