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Espreso.tvОбществоВ Раде не выявлены новые случаи COVID-19, заседания планируют возобновить 2 июня - нардеп-"слуга" Кравчук

В Раде не выявлены новые случаи COVID-19, заседания планируют возобновить 2 июня - нардеп-"слуга" Кравчук


фото: reuters
За последние дни в Раде ПЦР-тесты на коронавирус сделали 87 человек, из них 53 - нардепы

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента. Между тем ждем от Минздрава разъяснений: как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе", - уточнила она.

Кравчук добавила, что за последние несколько дней в Раде ПЦР-тесты на коронавирус сделали 87 человек, из них 53 нардепа.

"Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружен. При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны еще на следующей неделе", - резюмировала она.

 
 
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