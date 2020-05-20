У нардепа Мейдича диагностировали коронавирус, - Гончаренко
20 мая, 2020, 07:18
У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"У нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко.
Информацию подтвердил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что во время заседания Рады 19 мая большинство нардепов были без масок.
"Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок", - написал Ткаченко.
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- Отметим, что Мейдич является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.
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