 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ нардепа Мейдича диагностировали коронавирус, - Гончаренко

У нардепа Мейдича диагностировали коронавирус, - Гончаренко


фото: Facebook Олега Мейдича
У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"У нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко.

Информацию подтвердил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что во время заседания Рады 19 мая большинство нардепов были без масок.

"Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок", - написал Ткаченко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

  • Отметим, что Мейдич является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать