У нардепа Мейдича диагностировали коронавирус, - Гончаренко

20 мая, 2020, 07:18

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"У нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко.

Информацию подтвердил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что во время заседания Рады 19 мая большинство нардепов были без масок.

"Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом, половина депутатов была на заседании без масок", - написал Ткаченко.

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