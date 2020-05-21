Зеленский подписал "антиколомойський" закон

21 мая, 2020, 18:44

Об этом сообщает пресс служба ОПГ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Документ является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Документом совершенствуется регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Предполагается определить особенности судебного производства по делам об оспаривании решений Нацбанка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любой либо других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении нэп латоспроможного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Документом предусматривается и совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание убытков) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банка и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен ущерб), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.

Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения, следует из закона. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Но при этом владельцы и ексвласникы банка, интересы которых были нарушены при выводе банка с рынка, могут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме.