"Антиколомойский" закон передали на подпись Зеленскому
Об этом свидетельствует информация о проведении законопроекта на сайте Рады, передает Еспресо.TV.
Так, в карточке соответствующего законопроекта №2571-д указано, что 21 мая закон возвращен с подписью главы Верховной Рады и направлен на подпись президенту.
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Напомним, накануне Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.
Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ после принятия закона о рынке земли.
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