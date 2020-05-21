"Антиколомойский" закон передали на подпись Зеленскому

21 мая, 2020, 11:21

21 мая глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о банках, теперь очередь за президентом

Об этом свидетельствует информация о проведении законопроекта на сайте Рады, передает Еспресо.TV.

Так, в карточке соответствующего законопроекта №2571-д указано, что 21 мая закон возвращен с подписью главы Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

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Напомним, накануне Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ после принятия закона о рынке земли.

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