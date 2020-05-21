Вместо ДАБИ: правительство утвердило план внедрения е-системы в строительстве с июня

21 мая, 2020, 10:01

Кабинет Министров определился с планом внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу уже в июне

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо "легендарного реестра ДАБИ", а пилотные регионы начнут прозрачное ведение градостроительных условий и ограничений. Почти каждый день нам "прилетает" за эту реформу - заказные информационные атаки на реформу и министерство, DDoS атаки на текущий реестр, попытки обмануть, дискредитировать или взломать е-кабинет застройщика... Спроектировать современное видение - это одно дело, но реализовать это видение из-за бюрократических препон, сопротивления коррупционеров и "схемщиков" - совсем другое ", - пишет Федоров.

Напомним, президент Зеленский заявил на заседании Кабмина, в строительной отрасли "чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков». Он объявил, что государство ликвидирует монополию в сфере градостроительства .

В январе стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция длительный период выдавала "слепые лицензии", в которых абсолютно отсутствуют фактические сведения о лицензиатах.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля, сообщил впоследствии премьер-министр Шмыгаль.