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Espreso.tvОбществоВместо ДАБИ: правительство утвердило план внедрения е-системы в строительстве с июня

Вместо ДАБИ: правительство утвердило план внедрения е-системы в строительстве с июня

Кабинет Министров определился с планом внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу уже в июне

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо "легендарного реестра ДАБИ", а пилотные регионы начнут прозрачное ведение градостроительных условий и ограничений. Почти каждый день нам "прилетает" за эту реформу - заказные информационные атаки на реформу и министерство, DDoS атаки на текущий реестр, попытки обмануть, дискредитировать или взломать е-кабинет застройщика... Спроектировать современное видение - это одно дело, но реализовать это видение из-за бюрократических препон, сопротивления коррупционеров и "схемщиков" - совсем другое ", - пишет Федоров.

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