Вместо ДАБИ: правительство утвердило план внедрения е-системы в строительстве с июня
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо "легендарного реестра ДАБИ", а пилотные регионы начнут прозрачное ведение градостроительных условий и ограничений. Почти каждый день нам "прилетает" за эту реформу - заказные информационные атаки на реформу и министерство, DDoS атаки на текущий реестр, попытки обмануть, дискредитировать или взломать е-кабинет застройщика... Спроектировать современное видение - это одно дело, но реализовать это видение из-за бюрократических препон, сопротивления коррупционеров и "схемщиков" - совсем другое ", - пишет Федоров.
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Напомним, президент Зеленский заявил на заседании Кабмина, в строительной отрасли "чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков». Он объявил, что государство ликвидирует монополию в сфере градостроительства .
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В январе стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция длительный период выдавала "слепые лицензии", в которых абсолютно отсутствуют фактические сведения о лицензиатах.
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Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля, сообщил впоследствии премьер-министр Шмыгаль.
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