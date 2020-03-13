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Espreso.tvОбществоГАСИ ликвидируют: Шмыгаль назвал три госоргана на смену

ГАСИ ликвидируют: Шмыгаль назвал три госоргана на смену


фото: 24tv
Функции подготовленной к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции будут выполнять три новых органа власти

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в фейсбуке.

Он назвал ГАСИ "коррупционным клещом". По словам главы правительства, на этот орган жалуются застройщики.

"Правительство решило ликвидировать старый забюрократизированный и коррупционный орган и ввести новую систему на основе прозрачных и четких правил игры", - отметил премьер.

Что предлагается создать вместо ГАСИ:

  1. Государственная сервисная служба градостроительства, которая выполняет регистрационные функции в области строительства

  2. Государственное агентство техрегулирования, которое станет локомотивом реформы технического регулирования в Украине относительно периметральной системы, по обновлению ДБНов, относительно еврокодов

  3. Государственная инспекция градостроительства, которая оставит функцию надзора и контроля в строительстве.

 

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