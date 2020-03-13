ГАСИ ликвидируют: Шмыгаль назвал три госоргана на смену

13 марта, 2020, 14:02

Функции подготовленной к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции будут выполнять три новых органа власти

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в фейсбуке.

Он назвал ГАСИ "коррупционным клещом". По словам главы правительства, на этот орган жалуются застройщики.

"Правительство решило ликвидировать старый забюрократизированный и коррупционный орган и ввести новую систему на основе прозрачных и четких правил игры", - отметил премьер.

Что предлагается создать вместо ГАСИ:

Государственная сервисная служба градостроительства, которая выполняет регистрационные функции в области строительства Государственное агентство техрегулирования, которое станет локомотивом реформы технического регулирования в Украине относительно периметральной системы, по обновлению ДБНов, относительно еврокодов Государственная инспекция градостроительства, которая оставит функцию надзора и контроля в строительстве.