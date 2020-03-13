ГАСИ ликвидируют: Шмыгаль назвал три госоргана на смену
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в фейсбуке.
Он назвал ГАСИ "коррупционным клещом". По словам главы правительства, на этот орган жалуются застройщики.
"Правительство решило ликвидировать старый забюрократизированный и коррупционный орган и ввести новую систему на основе прозрачных и четких правил игры", - отметил премьер.
Что предлагается создать вместо ГАСИ:
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Государственная сервисная служба градостроительства, которая выполняет регистрационные функции в области строительства
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Государственное агентство техрегулирования, которое станет локомотивом реформы технического регулирования в Украине относительно периметральной системы, по обновлению ДБНов, относительно еврокодов
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Государственная инспекция градостроительства, которая оставит функцию надзора и контроля в строительстве.
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Напомним, Зеленский заявил на заседании Кабмина, что в строительной отрасли "чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков". Он объявил, что государство ликвидирует монополию в сфере градостроительства .
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В январе стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция длительный период выдавала "слепые лицензии", в которых абсолютно отсутствуют фактические сведения о лицензиатах .
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