"Слепые лицензии", незадекларированная техника: в ГАСИ обнаружили многочисленные нарушения в ходе аудита

11 января, 2020, 15:26

Государственная архитектурно-строительная инспекция долгое время выдавала "слепые лицензии", в которых абсолютно отсутствуют фактические сведения о лицензиатах

Об этом стало известно в ходе аудита, проведенного после назначения нового и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Елены Костенко, сообщает пресс-служба ГАСИ.

По словам Костенко, в ходе аудита выяснилось, что длительный период в ГАСИ происходило декларативное лицензирование.

"Теперь мы не видим на самом деле фактическое состояние дел по представленным документам. Любое лицо декларировало наличие у него определенного кадрового, технического и материального ресурса, но никоим образом это не подтверждало. Например, отмечается, что в компании 15 прорабов, но их личные данные отсутствуют - стоит пробел. А вместо этого должны быть указаны ФИО работника, подтверждение, что это его основная работа и главное подтверждение его квалификации", - отметила руководитель ГАСК.

Руководитель ГАСИ отмечает, что при декларировании техники отсутствовали балансовые справки на машины, механизмы и другое оборудование, отсутствует информация о подтверждении контроля качества и т.д.

По словам Елены Костенко таких документов выданы тысячи за последний период.

"Начиная с 2016 года в инспекции тайным образом действует слепой порядок лицензирования. Это создавало коррупционные риски и главное никоим образом не гарантировало безопасность во время выполнения строительства, то есть того, что должно это лицензированием подтвердить. И это может привести к тяжелым последствиям - разрушение объектов, получению телесных повреждений и даже к летальному исходу", - отметила Костенко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей председателя ГАСИ.