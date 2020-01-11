 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Слепые лицензии", незадекларированная техника: в ГАСИ обнаружили многочисленные нарушения в ходе аудита

"Слепые лицензии", незадекларированная техника: в ГАСИ обнаружили многочисленные нарушения в ходе аудита


фото: glavcom.ua
Государственная архитектурно-строительная инспекция долгое время выдавала "слепые лицензии", в которых абсолютно отсутствуют фактические сведения о лицензиатах

Об этом стало известно в ходе аудита, проведенного после назначения нового и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Елены Костенко, сообщает пресс-служба ГАСИ.

По словам Костенко, в ходе аудита выяснилось, что длительный период в ГАСИ происходило декларативное лицензирование.

"Теперь мы не видим на самом деле фактическое состояние дел по представленным документам. Любое лицо декларировало наличие у него определенного кадрового, технического и материального ресурса, но никоим образом это не подтверждало. Например, отмечается, что в компании 15 прорабов, но их личные данные отсутствуют - стоит пробел. А вместо этого должны быть указаны ФИО работника, подтверждение, что это его основная работа и главное подтверждение его квалификации", - отметила руководитель ГАСК.

Руководитель ГАСИ отмечает, что при декларировании техники отсутствовали балансовые справки на машины, механизмы и другое оборудование, отсутствует информация о подтверждении контроля качества и т.д.

По словам Елены Костенко таких документов выданы тысячи за последний период.

"Начиная с 2016 года в инспекции тайным образом действует слепой порядок лицензирования. Это создавало коррупционные риски и главное никоим образом не гарантировало безопасность во время выполнения строительства, то есть того, что должно это лицензированием подтвердить. И это может привести к тяжелым последствиям - разрушение объектов, получению телесных повреждений и даже к летальному исходу", - отметила Костенко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей председателя ГАСИ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2020 суббота

10 января, 2020 пятница

больше новостей

11 января, 2020 суббота

10 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать