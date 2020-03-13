"Скажу три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес: мы ликвидируем ГАСИ", - Зеленский

13 марта, 2020, 11:55

Об этом он сообщил во время выездного заседания правительства, передает Еспресо.TV

"За эти годы чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков. Самым большим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства. В декабре прошлого года мы начали это разрушать, заработал е-кабинет застройщика... Но наиболее болезненным остается злоупотребление при строительстве крупных объектов... Скажу три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес: мы ликвидируем ГАСИ", - анонсировал президент.

Он добавил, что процесс получения госуслуг будет "прозрачным и удобным, с минимальным влиянием чиновников".

Напомним, ранее премьер-министр - еще в должности вице-премьер- министра развития общин и территорий Денис Шмыгаль выступил за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции в нынешнем виде.

В январе стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция длительный период выдавала "слепые лицензии", в которых абсолютно отсутствуют фактические сведения о лицензиатах.





