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Espreso.tvОбщество"Скажу три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес: мы ликвидируем ГАСИ", - Зеленский

"Скажу три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес: мы ликвидируем ГАСИ", - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Об этом он сообщил во время выездного заседания правительства, передает Еспресо.TV

"За эти годы чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков. Самым большим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства. В декабре прошлого года мы начали это разрушать, заработал е-кабинет застройщика... Но наиболее болезненным остается злоупотребление при строительстве крупных объектов... Скажу три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес: мы ликвидируем ГАСИ", - анонсировал президент.

Он добавил, что процесс получения госуслуг будет "прозрачным и удобным, с минимальным влиянием чиновников".



 

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