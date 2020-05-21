В Сингапуре вынесли первый смертный приговор в Zoom
Как сообщает Reuters, 37-летнего гражданина Малайзии приговорили к смертной казни путем повешения за контрабанду 28 г героина в 2011 году.
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"Для безопасности всех участников процесса слушание дела проводилось по видеоконференции", - заявил представитель Верховного суда Сингапура, ссылаясь на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
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Это первый смертный приговор, вынесенный по видеосвязи в Сингапуре, и второй в мире. Первый смертный приговор в режиме видеоконференции вынес суд в Нигерии, местного жителя приговорили к повешению за убийство.
По данным правозащитных организаций, в Сингапуре действует политика "нулевой терпимости" к наркотикам. За последние десятилетия сотни преступников, в том числе десятки иностранцев, были повешены за преступления, связанные с наркотиками.
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"Смертная казнь в Сингапуре - жестокая и бесчеловечная, а использование дистанционных технологий, таких как Zoom, для вынесения смертного приговора делает его еще более жестоким", - заявил заместитель директора Human Rights Watch по странам Азии Фил Робертсон.
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