 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСингапур запретил школьникам Zoom

Сингапур запретил школьникам Zoom

иллюстративное
фото: thetechalerts.com
В Сингапуре приостановили использование сервиса видеоконференций Zoom для обучения детей во время карантина

Подробности со ссылкой на ВВС рассказывает Еспресо.TV .

Во время онлайнового урока географии с участием 39 детей хакеры взломали стрим, а затем на экране появились "двое белых мужчин" и начали говорить непристойности. Урок немедленно остановили.

"Обучение в домашних условиях должно быть безопасным пространством, - заявил один из родителей местному изданию Straits Times. - Я знаю, что им трудно управлять, но это меня очень беспокоит".

Как хакеры получили доступ, неизвестно. Встречи в Zoom имеют девятизначные коды, и к ним может присоединиться любой пользователь с кодом, если эта сессия не защищена ее организатором.

"Это очень серьезный инцидент", - завили в правительственном подразделении, которое занимается технологией образования.

"В качестве меры пресечения наши преподаватели приостановят пользования Zoom, пока эти вопросы безопасности не будут исправлены", - добавили там.

В свою очередь компания Zoom заявила BBC, что они "глубоко опечалены" через эти инциденты.

Недавно Zoom изменил настройки по умолчанию для домашнего обучения и издал пособие для учителей.

Справка

Zoom - это инструмент для видеоконференций, который начали широко использовать с 2013 года.

Но поскольку из-за пандемии Covid-19 во всем мире начались карантинные мероприятия, использование Zoom "достигло небес" в течение всего одной ночи.

До прошлого года его наибольшее количество ежедневных пользователей составило 10 млн. В марте этого года она превысила 200 млн.

Но такой быстрый рост повлек и проблемы. Встречи начали взламывать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать