Сингапур запретил школьникам Zoom

11 апреля, 2020, 08:26

В Сингапуре приостановили использование сервиса видеоконференций Zoom для обучения детей во время карантина

Подробности со ссылкой на ВВС рассказывает Еспресо.TV .

Во время онлайнового урока географии с участием 39 детей хакеры взломали стрим, а затем на экране появились "двое белых мужчин" и начали говорить непристойности. Урок немедленно остановили.

"Обучение в домашних условиях должно быть безопасным пространством, - заявил один из родителей местному изданию Straits Times. - Я знаю, что им трудно управлять, но это меня очень беспокоит".

Как хакеры получили доступ, неизвестно. Встречи в Zoom имеют девятизначные коды, и к ним может присоединиться любой пользователь с кодом, если эта сессия не защищена ее организатором.

"Это очень серьезный инцидент", - завили в правительственном подразделении, которое занимается технологией образования.

"В качестве меры пресечения наши преподаватели приостановят пользования Zoom, пока эти вопросы безопасности не будут исправлены", - добавили там.

В свою очередь компания Zoom заявила BBC, что они "глубоко опечалены" через эти инциденты.

Недавно Zoom изменил настройки по умолчанию для домашнего обучения и издал пособие для учителей.

Справка

Zoom - это инструмент для видеоконференций, который начали широко использовать с 2013 года.

Но поскольку из-за пандемии Covid-19 во всем мире начались карантинные мероприятия, использование Zoom "достигло небес" в течение всего одной ночи.

До прошлого года его наибольшее количество ежедневных пользователей составило 10 млн. В марте этого года она превысила 200 млн.

Но такой быстрый рост повлек и проблемы. Встречи начали взламывать.

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