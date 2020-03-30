Впервые в истории: Сингапур аннулировал паспорт своего гражданина из-за нарушения условий изоляции

30 марта, 2020, 14:12

Управление по вопросам миграции и контрольно-пропускных пунктов Сингапура (ICA) аннулировало паспорт гражданина страны, который нарушил условия самоизоляции после возвращения из-за границы в связи с коронавирусом

Об этом сообщает The Straits Times .

Как отмечается, 53-летний мужчина приехал в Сингапур из Индонезии 19 марта. Однако несмотря на то, что получил сообщение об обязательной самоизоляции дома на 14 дней, в тот же день снова поехал в Индонезию. Нарушитель вернулся в Сингапур 24 марта.

Согласно законам Сингапура тем, кто нарушает условия самоизоляции, грозит штраф в $ 10 тыс. или заключение до 6 месяцев или оба наказания сразу.

В ICA назвали поведение мужчины "безответственной".

"Учитывая умышленное нарушение, Управление по вопросам миграции отменило его паспорт и направило дело на рассмотрение в Министерство здравоохранения", - отметили в Управлении.

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Это означает, что без паспорта человек не может выехать за границу, но остается гражданином Сингапура.

Отмечается, что это первый случай, когда власти приняли такие меры против гражданина Сингапура.

По данным Worldometer, в Сингапуре на коронавирус заболели 844 человека, также зафиксировано 3 смерти от него.

Всего по состоянию на 9:25 утра 30 марта в мире зафиксировано 723 304 случая заражения коронавируса, из них 33 993 смерти и 151 801 случай выздоровления от болезни.