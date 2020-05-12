 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ парках Сингапура робопес контролирует соблюдение условий карантина: просит людей держать дистанцию

В парках Сингапура робопес контролирует соблюдение условий карантина: просит людей держать дистанцию


фото: reuters
Власти Сингапура привлекли к борьбе с распространением коронавирусной болезни COVID-19 робота-пса SPOT, созданного компанией Boston Dynamics, который просит бегунов и велосипедистов держать дистанцию между собой

Об этом сообщает Reuters.

"Ради вашей же безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, держите минимум метр дистанции", - объявляет SPOT на английском.

В то же время, другой робот в форме маленькой машины говорит сингапурцам, чтобы "не слонялись" и напоминает, что "собрания запрещены".

Правительственные агентства по вопросам технологий и кибербезопасности Сингапура, объяснили, что привлекли работа Boston Dynamics, потому что он лучше бегает по земле в парках и садах.

Кроме того, что SPOT способен предупреждать людей о мерах безопасности, он также оснащен камерами и аналитическими инструментами для подсчета количества людей в парке. Власти Сингапура уверяют, что эти камеры не будут следить за отдельными людьми или регистрировать личные данные.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать