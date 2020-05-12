В парках Сингапура робопес контролирует соблюдение условий карантина: просит людей держать дистанцию

Об этом сообщает Reuters.

"Ради вашей же безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, держите минимум метр дистанции", - объявляет SPOT на английском.

В то же время, другой робот в форме маленькой машины говорит сингапурцам, чтобы "не слонялись" и напоминает, что "собрания запрещены".

Правительственные агентства по вопросам технологий и кибербезопасности Сингапура, объяснили, что привлекли работа Boston Dynamics, потому что он лучше бегает по земле в парках и садах.

Кроме того, что SPOT способен предупреждать людей о мерах безопасности, он также оснащен камерами и аналитическими инструментами для подсчета количества людей в парке. Власти Сингапура уверяют, что эти камеры не будут следить за отдельными людьми или регистрировать личные данные.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .