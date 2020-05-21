Трамп: Китай проводит масштабную кампанию дезинформации, чтобы Байден выиграл выборы

21 мая, 2020, 14:28

Президент США Дональд Трамп заявил, что "масштабная дезинформация" Китая направлена на то, чтобы его главный соперник, бывший вице-президент США Джо Байден выиграл президентские выборы

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он назвал "позором" "дезинформационную и пропагандистскую атаку" Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они это делали десятилетиями, пока не появился я!" - написал Трамп.

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

В последние дни окружение Дональда Трампа и республиканцы в Конгрессе резко активизировали давление на вероятного кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. В частности, накануне комитет Сената США потребовал документы по делу Burisma и Байдена-младшего.

Кроме того, народный депутат Украины, бывший член Партии регионов Андрей Деркач обнародовал записи разговоров якобы экс-вице-президента США Джо Байдена с пятым президентом Украины Петром Порошенко. У Байдена назвали эти записи "полностью отредактированными", а Госдеп очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США.