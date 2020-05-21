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Espreso.tvОбществоКомитет Сената США потребовал документы по делу Burisma и Байдена-младшего

Комитет Сената США потребовал документы по делу Burisma и Байдена-младшего


фото: reuters
Сенатский комитет в среду, 20 мая, принял решение о направлении повестки в суд в адрес консалтинговой компании Blue Star Strategies по делу о расследовании деятельности украинской компании Burisma и Хантера Байдена - сына вероятного кандидата в президенты США Джо Байдена

Об этом сообщает CBS News .

"Повестка обязывает Blue Star Strategies передать документы, связанные с его (Хантера Байдена, - ред.) работой в Burisma, и документы, связанные с украинской энергетической компанией. Повестка также требует дать показания от двух лиц в Blue Star, связанных с этой работой ", - говорится в сообщении.

Инициатором голосования в сенатском комитете выступил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Повестка для Blue Star Strategies является частью текущих расследований трех коллегий Сената под руководством республиканцев по связям между демократами и Украиной, включая обвинения в конфликте интересов между Burisma и Байденами.

Соучредитель и генеральный директор Blue Star Strategies Карен трамонтана прислала Джонсону письмо, в котором подтвердила, что компания согласилась сотрудничать с Комитетом и подала письменные ответы на все вопросы, а также документы о встречах с федеральным правительством по Burisma в декабре.

Демократы обжаловали голосования о повестке и заявили, что расследование республиканцев является "партизанским" на фоне пандемии коронавируса.

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Как пишет The Hill , Джонсон также заявил в среду, что хочет обнародовать отчет о своем расследовании по украинской газовой компании Burisma Holdings и Хантера Байдена в течение ближайшего месяца.

"Мне бы хотелось опубликовать что-то в июне, безусловно, перед перерывом в августе", - заявил он журналистам.

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