Комитет Сената США потребовал документы по делу Burisma и Байдена-младшего
Об этом сообщает CBS News .
"Повестка обязывает Blue Star Strategies передать документы, связанные с его (Хантера Байдена, - ред.) работой в Burisma, и документы, связанные с украинской энергетической компанией. Повестка также требует дать показания от двух лиц в Blue Star, связанных с этой работой ", - говорится в сообщении.
Инициатором голосования в сенатском комитете выступил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
Повестка для Blue Star Strategies является частью текущих расследований трех коллегий Сената под руководством республиканцев по связям между демократами и Украиной, включая обвинения в конфликте интересов между Burisma и Байденами.
Соучредитель и генеральный директор Blue Star Strategies Карен трамонтана прислала Джонсону письмо, в котором подтвердила, что компания согласилась сотрудничать с Комитетом и подала письменные ответы на все вопросы, а также документы о встречах с федеральным правительством по Burisma в декабре.
Демократы обжаловали голосования о повестке и заявили, что расследование республиканцев является "партизанским" на фоне пандемии коронавируса.
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Как пишет The Hill , Джонсон также заявил в среду, что хочет обнародовать отчет о своем расследовании по украинской газовой компании Burisma Holdings и Хантера Байдена в течение ближайшего месяца.
"Мне бы хотелось опубликовать что-то в июне, безусловно, перед перерывом в августе", - заявил он журналистам.
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