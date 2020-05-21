"Последние заявления Зеленского крайне опасны": в Госдепе обеспокоены, что Украина может повлиять на выборы в США - СМИ

21 мая, 2020, 10:42

Представители нескольких органов власти Украины получили сигналы из Вашингтона о том, что последние заявления украинских чиновников являются крайне опасными

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников.

Таким образом, официальный Вашингтон отреагировал на заявления президента Зеленского, которые можно трактовать как попытку повлиять на президентские предвыборные гонки.

В частности, один из собеседников сообщил, что состоялся телефонный разговор между высокопоставленными лицами Государственного департамента и МИД Украины.

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"Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - рассказал источник.

Госдеп выразил обеспокоенность заявлениями о расследовании по поводу содержания переговоров между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом. Как известно, Байден должен стать одним из кандидатов на пост президента США на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.

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Другие собеседники также рассказали, что представители государственного департамента общались также с народными депутатами, отреагировав на информацию о возможности создания парламентской ВСК по этому поводу. В частности, по утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет "российские корни".

Ранее народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговоров якобы экс-вице-президента США Джо Байдена с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы... Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача, (эту историю) будут расследовать", - заявил на пресс-конференции в среду Владимир Зеленский . Именно это заявление и стало причиной резкой реакции в Вашингтоне.