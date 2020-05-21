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Espreso.tvСпортСкандальный соперник Кличко объявил о бое с Тайсоном

Скандальный соперник Кличко объявил о бое с Тайсоном


фото: Getty Images
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс заявил, что договорился о бое с Майком Тайсоном, который объявил о возвращении на ринг

Об этом сообщает Fightnews .

47-летний боксер заявил, что это будет бой, о котором будут говорить все.

"Я только что поговорил с Майком Тайсоном, все будет. Мы с Майком устроим бой. Это официально! Вы увидите, что это произойдет. Я и Тайсон собираемся одеть перчатки, мы будем грохотать, греметь в джунглях. Мы позволим нашим кулакам говорить за нас! ", - сказал Бриггс.

В 2006 -2007 годах Шеннон Бриггс был чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

В 2010 году Виталий Кличко победил Бригсса единогласным решением судей. Позже боксер из США неоднократно вызывал на бой Владимира Кличко.

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