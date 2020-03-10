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Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира ошарашил фото с головой Кличко на подносе

Экс-чемпион мира ошарашил фото с головой Кличко на подносе


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс опубликовал фото с головой украинца Владимира Кличко на подносе

Бриггс выложил провокационный коллаж в Instagram.

"Ты звонил?", - подписал фотографию Бриггс.

Читатели американского боксера высмеяли его за фото. "Кличко убьет тебя в этом бою", "Даже его головы хватит, чтобы победить тебя", "Выбрал младшего брата, потому что старший тебя побил", - написали пользователи.

В 2006 -2007 годах американец был чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

В 2010 году Виталий Кличко победил Шеннона Бригсса единогласным решением судей. Позже боксер из США неоднократно вызывал на бой Владимира Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You rang? # chaaammmppp # LETSGOCHAMP #ceooftheliverinstitute

Публикация от Shannon Briggs (@cannon_briggs)

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